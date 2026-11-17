Первые истребители Gripen будут переданы Украине в январе следующего года. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Швеции Пол Йонсон в беседе с журналистами.

Первые истребители Gripen будут переданы Украине в январе следующего года. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Швеции Пол Йонсон в беседе с журналистами.

"Мы рассчитываем, что сможем передать Киеву истребители Gripen после Нового года", - отметил он перед встречей с коллегами в Брюсселе.

В июле премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил, что его страна передаст Украине 16 истребителей Gripen C/D в качестве военной помощи и еще 16 Gripen Е в рамках контракта.

Как сообщила шведская компания Saab, 30 июня она подписала контракт со Шведским управлением оборонной техники на поставку 16 истребителей Gripen E для Киева. Стоимость заказа составляет порядка $2,54 млрд. Поставки запланированы на 2029-2030 годы, сообщает ТАСС.