Специальная военная операция (СВО) продолжается, российские ВС бьют по целям, так или иначе связанным с ВПК Украины. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии \"Вестям\".
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Безопасность
Песков: российские ВС наносят удары по ВПК Украины
17 ноября 2026 / 16:30
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Специальная военная операция (СВО) продолжается, российские ВС бьют по целям, так или иначе связанным с ВПК Украины. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Вестям".
Он допустил, что последние террористические атаки Киева могут быть связаны с предстоящей трехсторонней встречей лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.
"Боевые действия продолжаются, и российские военные наносят удары по целям, которые так или иначе имеют отношение к ВПК Украины. Ну и Киев продолжает свои террористические удары", - сказал представитель Кремля, сообщает ТАСС.
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