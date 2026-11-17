Специальная военная операция (СВО) продолжается, российские ВС бьют по целям, так или иначе связанным с ВПК Украины. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии \"Вестям\" .

Специальная военная операция (СВО) продолжается, российские ВС бьют по целям, так или иначе связанным с ВПК Украины. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Вестям".

Он допустил, что последние террористические атаки Киева могут быть связаны с предстоящей трехсторонней встречей лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

"Боевые действия продолжаются, и российские военные наносят удары по целям, которые так или иначе имеют отношение к ВПК Украины. Ну и Киев продолжает свои террористические удары", - сказал представитель Кремля, сообщает ТАСС.