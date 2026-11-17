Энергетическая система России готова к прохождению пиковых максимумов зимнего периода. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ сообщает ТАСС .

Энергетическая система России готова к прохождению пиковых максимумов зимнего периода. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ сообщает ТАСС.

"Министр энергетики РФ Сергей Цивилев утвердил результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2026-2027 годов. Согласно его приказу, 87% субъектов электроэнергетики получили оценку "Готов" и 10% - "Готов с условиями", - говорится в сообщении.

"Все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности. Устойчивое функционирование энергетической системы находится на постоянном контроле Минэнерго России", - указал Цивилев.

Подчеркивается, что энергокомпании, не подтвердившие готовность, продолжат работу по устранению замечаний в соответствии с адресными планами компенсирующих мероприятий, нацеленных на нейтрализацию рисков возникновения нештатных ситуаций.

Согласно данным Минэнерго, для оперативного реагирования на аварии подготовлено свыше 23 тыс. аварийно-восстановительных бригад. Сформированы необходимые резервы оборудования и материалов, а также нормативные запасы топлива.