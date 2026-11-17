С начала специальной военной операции (СВО) были организованы уже 66 обменов пленными с Украиной. На это обратила внимание уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, выступая на Международной научно-практической конференции \"Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов\".

С начала специальной военной операции (СВО) были организованы уже 66 обменов пленными с Украиной. На это обратила внимание уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, выступая на Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".

"Наш институт задействован в работе по возвращению людей из плена. С начала СВО уже прошло 66 обменов, в результате которых домой вернулись более 8 тыс. граждан", - отметила она, сообщает ТАСС.