Россия против каких-то \"передышек\" в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом в комментарии \"Вестям\" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Безопасность
Песков заявил, что Россия против "передышек" по Украине
17 ноября 2026 / 17:14
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Россия против каких-то "передышек" в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом в комментарии "Вестям" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва никогда не увязывала перспективу переговорного процесса с прекращением огня.
"Мы против каких-либо передышек, мы за долгосрочный мир и за принятие ответственных решений, которые могут вывести нас на мирную траекторию урегулирования. Поэтому боевые действия продолжаются", - указал представитель Кремля, сообщает ТАСС.
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