Россия против каких-то \"передышек\" в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом в комментарии \"Вестям\" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия против каких-то "передышек" в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом в комментарии "Вестям" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва никогда не увязывала перспективу переговорного процесса с прекращением огня.

"Мы против каких-либо передышек, мы за долгосрочный мир и за принятие ответственных решений, которые могут вывести нас на мирную траекторию урегулирования. Поэтому боевые действия продолжаются", - указал представитель Кремля, сообщает ТАСС.