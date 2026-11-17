Железнодорожное сообщение между Венгрией и Украиной будет поставлено на паузу 17 и 18 ноября. Соответствующее сообщение разместил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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Общество
Мадьяр заявил о приостановке ж/д сообщения между Венгрией и Украиной
17 ноября 2026 / 17:28
© Christopher Furlong/ Getty Images/ТАСС
Железнодорожное сообщение между Венгрией и Украиной будет поставлено на паузу 17 и 18 ноября. Соответствующее сообщение разместил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
"Сегодня и завтра мы приостанавливаем железнодорожное сообщение между Венгрией и Украиной", - указал он.
Глава венгерского правительства уточнил, что причиной такого решения является взрыв в 300 м от железнодорожной станции Мукачево в Закарпатской области Украины, сообщает ТАСС.
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