Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Европа должна поддерживать диалог с Россией, чтобы добиться мира на Украине.
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Политика
Стубб отметил важность диалога с Россией для достижения мира на Украине
17 ноября 2026 / 17:45
© AP Photo/ Thomas Padilla/ Pool/ТАСС
Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Европа должна поддерживать диалог с Россией, чтобы добиться мира на Украине.
"Мы нуждаемся в дипломатии. Если не говорить о мире, его никогда не добиться. А для этого нужен диалог и дипломатия", - отметил он в ходе пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Финский лидер также обратил внимание, что его страна твердо придерживается позиции о необходимости диалога, в том числе из-за соседства с РФ. По его словам, вне зависимости от обстоятельств Хельсинки всегда необходимо поддерживать дипломатические усилия в отношениях с Москвой, сообщает ТАСС.
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