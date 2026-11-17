Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Европа должна поддерживать диалог с Россией, чтобы добиться мира на Украине.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Европа должна поддерживать диалог с Россией, чтобы добиться мира на Украине.

"Мы нуждаемся в дипломатии. Если не говорить о мире, его никогда не добиться. А для этого нужен диалог и дипломатия", - отметил он в ходе пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Финский лидер также обратил внимание, что его страна твердо придерживается позиции о необходимости диалога, в том числе из-за соседства с РФ. По его словам, вне зависимости от обстоятельств Хельсинки всегда необходимо поддерживать дипломатические усилия в отношениях с Москвой, сообщает ТАСС.