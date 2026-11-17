На обложке с апокалиптическими прогнозами журнала The Economist присутствует стилизованное изображение Спасской башни. При этом в соответствующем редакционном материале, Россия не упоминается.

На обложке с апокалиптическими прогнозами журнала The Economist присутствует стилизованное изображение Спасской башни. При этом в соответствующем редакционном материале, Россия не упоминается.

В композиции из миниатюр преобладают черный, красный и белый цвета. "Спасская башня" расположена в правой части. Рядом размещен поврежденный нефтепровод и всадник в ковбойской шляпе.

На обложке также представлены беспилотники, самолеты, военные корабли и танки. В центральной части находится силуэт человеческого мозга с линиями микросхем. Рядом размещен электромобиль Cybertruck, таблетки и шприц. Левее - взломанный сейф и скрывающийся робот-грабитель.

В редакции журнала уточнили, что на создание этой обложки их вдохновили тренды, которые прогнозируются в 2027 году. В их числе издание выделяет начало "посттрамповской эры", последствия конфликта в Иране, возможную победу Марин Ле Пен на выборах президента Франции и работу ученых по увеличению продолжительности жизни, сообщает ТАСС.