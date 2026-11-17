Платежные системы, которые ушли из России под давлением правительств государств Запада, вернутся при определенных условиях. Об этом заявил Первому каналу вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Платежные системы, которые ушли из России под давлением правительств государств Запада, вернутся при определенных условиях. Об этом заявил Первому каналу вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Компании не хотели уходить из России, на них просто давили правительства. Поэтому, уверен, что как только предоставится возможность, эти компании, которые занимаются расчетами, платежными картами, вернутся в нашу страну", - отметил он, сообщает ТАСС.