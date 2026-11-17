Ситуация, в которой ребенок начинает ассоциировать любовь родителей с результатами экзаменов, недопустима. На это обратил внимание руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках ежегодной всероссийской встречи с родителями школьников.

Ситуация, в которой ребенок начинает ассоциировать любовь родителей с результатами экзаменов, недопустима. На это обратил внимание руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках ежегодной всероссийской встречи с родителями школьников.

"Когда у него складывается впечатление, что любовь к нему измеряется в оценке, в средних баллах ЕГЭ, - это самая печальная история и то, чего нельзя допустить", - указал глава ведомства.

Он отметил, что иногда учащиеся сами ошибочно считают, что их ценят только по 100-балльной шкале. По словам Музаева, это приводит к тому, что выпускники перегорают при подготовке к экзаменам, получают низкие баллы или теряют мотивацию к обучению, сообщает ТАСС.