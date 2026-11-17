Санкции Европейского союза не повлияли на требования России по урегулированию на Украине. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар, передает информационное агентство TASR.
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Политика
В Словакии отметили, что санкции ЕС не повлияли на требования РФ по Украине
17 ноября 2026 / 18:47
© Frennet Studio/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Санкции Европейского союза не повлияли на требования России по урегулированию на Украине. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар, передает информационное агентство TASR.
Министр отметил, что был введен уже 21-й пакет ограничительных мер.
"Сколько еще пакетов нужно? Россия пока совсем не снизила свои требования. Единственное, что мы сегодня наблюдаем - это, что страны ЕС постепенно отказывают в помощи Киеву. В последний раз об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, который указал, что они прекращают поставки вооружений на Украину в рамках программы закупки оружия у США", - подчеркнул Бланар, сообщает ТАСС.
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