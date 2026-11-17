В России в 2027 году будет назначено свыше 1 млн пенсий. Соответствующие данные приводятся в канале Соцфонда в \"Максе\".
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Экономика
В России назначат более 1 млн пенсий в 2027 году
17 ноября 2026 / 18:59
© Сергей Севастьянов/ ТАСС
В России в 2027 году будет назначено свыше 1 млн пенсий. Соответствующие данные приводятся в канале Соцфонда в "Максе".
"В следующем году будет вынесено более миллиона решений о назначении различных видов пенсии", - следует из сообщения фонда.
Как отмечается, в 2027 году на пенсию будут выходить летчики, шахтеры, геологи, моряки и другие представители профессий, чья работа связана с вредными и тяжелыми условиями труда, которым выплаты назначаются по достижении определенного пенсионного возраста или после необходимой выслуги лет.
Кроме того, пенсию назначат тем, кто выработал северный стаж, сообщает ТАСС.
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