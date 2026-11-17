Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило фото строящегося горнолыжного курорта у города Самджиён, который ранее посетил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило фото строящегося горнолыжного курорта у города Самджиён, который ранее посетил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Некоторое время назад глава республики побывал на строящемся курорте, где осмотрел гостиницы, объекты отдыха и служебные помещения. Он высоко оценил качество строительства, при этом поручив устранить некоторые недостатки в планировке и отделке зданий.

На фотографиях запечатлены моменты осмотра Ким Чен Ыном состояния объектов, а также катание его дочери по горнолыжной трассе.

По данным ЦТАК, развитие туристической зоны Самджиёна предполагает расширение маршрутов восхождения на Пэктусан, возведение гостиниц, объектов общественного питания и транспорта. Работы ведутся согласно ежегодным планам, сообщает ТАСС.