Жертвами ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю стали 64 жителя России, почти 240 человек пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС .

Жертвами ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю стали 64 жителя России, почти 240 человек пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

"За прошедшую неделю в результате обстрелов украинских боевиков пострадали 300 мирных жителей: ранения получили 236 человек, среди них 5 несовершеннолетних, погибли 64 человека, включая 1 ребенка", - указал он.

Согласно данным дипломата, 97% от всех пострадавших - 293 человека - получили ранения при атаках украинских беспилотников. Всего ВСУ за неделю выпустили по гражданским объектам на территории России 8,3 тыс. различных боеприпасов, уточнил он.