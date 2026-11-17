Жертвами ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю стали 64 жителя России, почти 240 человек пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
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Безопасность
Мирошник заявил о гибели 64 россиян за неделю из-за атак ВСУ
17 ноября 2026 / 19:30
© Артем Геодакян/ ТАСС
Жертвами ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю стали 64 жителя России, почти 240 человек пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
"За прошедшую неделю в результате обстрелов украинских боевиков пострадали 300 мирных жителей: ранения получили 236 человек, среди них 5 несовершеннолетних, погибли 64 человека, включая 1 ребенка", - указал он.
Согласно данным дипломата, 97% от всех пострадавших - 293 человека - получили ранения при атаках украинских беспилотников. Всего ВСУ за неделю выпустили по гражданским объектам на территории России 8,3 тыс. различных боеприпасов, уточнил он.
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