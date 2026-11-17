Проект закона об увеличении до 50 лет предельного возраста пребывания женщин на военной службе прошел первое чтение в Госдуме. Соответствующий документ внесло правительство РФ.

Проект закона об увеличении до 50 лет предельного возраста пребывания женщин на военной службе прошел первое чтение в Госдуме. Соответствующий документ внесло правительство РФ.

Изменениями предлагается дополнить закон "О воинской обязанности и военной службе". В настоящее время предельный возраст пребывания на военной службе для женщин составляет 45 лет. Инициатива предусматривает его увеличение до 50 лет.

Вместе с тем на сегодняшний день женщины-офицеры пребывают в запасе до 50 лет, а женщины с другими воинскими званиями - до 45 лет. Авторы законопроекта предлагают повысить предельный возраст пребывания в запасе до 55 и 50 лет соответственно.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2027 года, сообщает ТАСС.