Китайская компания Xiaomi представила в России серию смартфонов Xiaomi 18 Pro из версий Pro и Pro Max с дополнительным задним дисплеем. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС .

Китайская компания Xiaomi представила в России серию смартфонов Xiaomi 18 Pro из версий Pro и Pro Max с дополнительным задним дисплеем. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Оба новых устройства доступны в белом, вельветовом красном, асфальтовом сером и космическом синем цветах. Габариты главных дисплеев - 6,4 дюйма для компактной версии и 6,9 для Pro Max. Диагонали задних дисплеев - 2,7 и 2,9 дюйма.

Смартфоны получили топовые чипы от Qualcomm: Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, аккумуляторы с типовым объемом 6 000 и 7 050 мАч, управление на базе HyperOS 4 - новой версии оболочки для Android от Xiaomi. Гаджеты поддерживают проводную зарядку до 100 Вт и беспроводную 50 Вт.

У моделей тройная система камер. Два модуля имеют разрешение 200 Мп, сверхширокоугольная камера - 50 Мп. У селфи-камеры разрешение 50 Мп. При этом для второго дисплея доступна настройка обоев, уведомлений и другие функциональные возможности.