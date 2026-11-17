Численность военнослужащих Бундесвера по итогам октября текущего года достигла порядка 190,6 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Минобороны ФРГ.

Численность военнослужащих Бундесвера по итогам октября текущего года достигла порядка 190,6 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Минобороны ФРГ.

Как отмечается, целевой показатель на 2026 год составлял от 186 тыс. до 190 тыс. военнослужащих, однако планка была преодолена уже в октябре. По сравнению с октябрем прошлого года численность личного состава выросла на 3,5%, или примерно на 6,4 тыс. человек.

Всего с начала года ВС ФРГ получили около 64,5 тыс. заявлений на поступление на военную службу (+31% к 2025 году), на службу зачислены 27,4 тыс. человек (+20%).

В Германии 1 января 2026 года вступил в силу закон о новой модели военной службы. Он обязывает молодых людей проходить медосвидетельствование и восстанавливает воинский учет. Набор в ряды Бундесвера пока осуществляется на добровольной основе. Согласно новому закону, совершеннолетние граждане мужского пола обязаны заполнить анкету в четырехнедельный срок.

Обязательный воинский призыв в ФРГ отменили в июле 2011 года, после чего был реализован переход на профессиональную армию, сообщает ТАСС.