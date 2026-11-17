Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 065 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 065 военных
17 ноября 2026 / 20:30
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 065 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 175 человек, "Запад" - до 230, "Южная" - более 180, "Центр" - до 340, "Восток" - свыше 120, "Днепр" - до 20 военных.
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