В Словакии прошли массовые антиправительственные митинги, организованные партиями либеральной оппозиции. Об этом информировал новостной портал Dennik N.

В Словакии прошли массовые антиправительственные митинги, организованные партиями либеральной оппозиции. Об этом информировал новостной портал Dennik N.

Участниками митинга в Братиславе стали около 25 тыс. человек. Выступившие ораторы призвали к активизации сотрудничества либеральных партий перед предстоящими в сентябре 2027 года парламентскими выборами в стране.

Отмечается, что соцопросы демонстрируют недовольство населения действующими властями и прогнозируют их поражение на выборах. Звучали также призывы к проведению досрочных парламентских выборов, поскольку нынешнее правительство в Национальном совете потеряло большинство и опирается на голоса лишь 75 из 150 депутатов.

Демонстрации были приурочены к отмечаемому в Словакии 17 ноября Дню борьбы против тоталитаризма, сообщает ТАСС.