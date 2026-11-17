В Кемеровской области разбился военно-транспортный самолет Ан-12, на борту находились 19 человек, никто не выжил. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

В Кемеровской области разбился военно-транспортный самолет Ан-12, на борту находились 19 человек, никто не выжил. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Во вторник, 17 ноября, в Кемеровской области во время выполнения планового полета потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12. Машина упала в безлюдном районе. На борту вместе с экипажем находились 19 человек, они погибли", - говорится в сообщении.

Предварительно, катастрофа произошла из-за технической неисправности. На месте работает комиссия ВКС России, указали в военном ведомстве.