В Кемеровской области разбился военно-транспортный самолет Ан-12, на борту находились 19 человек, никто не выжил. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Трамп решил прекратить еще одну войну?
17 ноября 2026 / 11:06
Политолог Вакаров: Трамп не будет вечно терпеть хамство Зеленского
17 ноября 2026 / 10:51
Политолог Журавлев: Трамп и ядерный удар по Ирану
17 ноября 2026 / 10:46
Общество
В Кузбассе при крушении военно-транспортного самолета Ан-12 погибли 19 человек
17 ноября 2026 / 20:59
© Анна Тихомирова/ ТАСС
В Кемеровской области разбился военно-транспортный самолет Ан-12, на борту находились 19 человек, никто не выжил. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Во вторник, 17 ноября, в Кемеровской области во время выполнения планового полета потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12. Машина упала в безлюдном районе. На борту вместе с экипажем находились 19 человек, они погибли", - говорится в сообщении.
Предварительно, катастрофа произошла из-за технической неисправности. На месте работает комиссия ВКС России, указали в военном ведомстве.
Также по теме:
17.11.2026 14:45В Сербии потерпел крушение МиГ-29 ВВС
16.11.2026 20:45В ЮАР жертвами двух случаев массовой стрельбы стали 17 человек
13.11.2026 16:45Токаев: при проверке сигналов о коррупции в Казахстане не будет деления на своих и чужих
12.11.2026 18:59AP: число жертв обрушения здания в Нью-Йорке возросло до пяти
11.11.2026 14:59Экс-министр Абызов получил 14 лет колонии
11.11.2026 14:16Площадь лесных пожаров в 2026 году в России составила 3,3 млн га
11.11.2026 11:18Yonhap: в Республике Корея произошло ДТП с 33 машинами
10.11.2026 20:31В Архангельской области введен режим ЧС из-за ЧП с грузовым поездом
Актуально