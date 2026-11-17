Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает исторической ошибкой попытки "отменить" бывшего гендиректора компании Nvidia Дженсена Хуанга.

"Дженсен Хуанг - выдающийся предприниматель, оказавший историческое влияние на человечество. Попытки "отменить" его из-за частных обстоятельств - это историческая ошибка", - указал он в соцсети X.

Так Дмитриев отреагировал на пост Хуанга, в котором тот заявил о готовности вернуться на пост гендиректора Nvidia, если поступит соответствующая просьба. Хуанг также принес извинения за "серьезные ошибки в личной жизни".

На прошлой неделе Хуанг покинул посты гендиректора и президента Nvidia на фоне скандала, связанного с его романом с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР, сообщает ТАСС.