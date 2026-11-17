Президент России Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь. Российского лидера встретили в международном аэропорту Баоань, сообщает ТАСС.

В Китае Путин будет работать 18 и 19 ноября. Он примет участие в мероприятиях саммита лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В частности, глава государства выступит на Деловом форуме и пленарном заседании саммита, а также примет участие в протокольных мероприятиях.

Вместе с тем Путин проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на встрече в составе делегаций лидеры обсудят вопросы развития экономического сотрудничества, а затем в узком составе будут обсуждаться вопросы международной политической повестки.

При этом ключевым событием визита станет первая в истории трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Кроме того, график Путина предусматривает ряд двусторонних встреч. Не исключены двусторонние контакты с Трампом, а также общение с лидером Вьетнама То Ламом и с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном.