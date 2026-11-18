Североатлантический альянс пока не выполнил заявленных на 2026 год задач на поставку оружия Украине на $70 млрд и закупку на $12-15 млрд вооружений европейскими странами у США. На это генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратил внимание в ходе пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Киеву в Брюсселе.

Североатлантический альянс пока не выполнил заявленных на 2026 год задач на поставку оружия Украине на $70 млрд и закупку на $12-15 млрд вооружений европейскими странами у США. На это генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратил внимание в ходе пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Киеву в Брюсселе.

"$70 млрд - это масштабная цель. Да, на нынешнем этапе НАТО не хватает пары миллиардов долларов", - указал он. При этом генсек отметил, что испытывает осторожный оптимизм в отношении возможности найти эти средства до конца текущего года.

Говоря о программе PURL, Рютте заявил, что это были "оценочные показатели", и, вероятно, "не потребуется так много денег". По его словам, "значительный объем средств уже заплачен" государствами Европы за американское оружие в рамках этой программы.

Некоторое время назад генсек альянса информировал о том, что страны НАТО по программе PURL закупили для Киева оружия на $10 млрд, сообщает ТАСС.