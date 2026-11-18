Сборная России по футболу завершила 2026 год победой над командой Венесуэлы (2:0). Всего российские футболисты по итогам четырех сборов выиграли семь товарищеских матчей.
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Спорт
На счету сборной России по футболу в 2026 году семь побед
18 ноября 2026 / 10:40
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Сборная России по футболу завершила 2026 год победой над командой Венесуэлы (2:0). Всего российские футболисты по итогам четырех сборов выиграли семь товарищеских матчей.
В текущем году россияне также одержали победу у команд Никарагуа (3:1), Буркина-Фасо (3:0), Тринидада и Тобаго (3:0), Ирана (2:0), Намибии (6:0) и Узбекистана (3:2). Вничью с российской командой сыграли сборные Мали (0:0) и Нигерии (3:3). Единственное поражение российским футболистам нанесли соперники из Египта (0:1).
От международных турниров клубы и сборные РФ отстранены с 2022 года, сообщает ТАСС.
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