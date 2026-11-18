Сборная России по футболу завершила 2026 год победой над командой Венесуэлы (2:0). Всего российские футболисты по итогам четырех сборов выиграли семь товарищеских матчей.

Сборная России по футболу завершила 2026 год победой над командой Венесуэлы (2:0). Всего российские футболисты по итогам четырех сборов выиграли семь товарищеских матчей.

В текущем году россияне также одержали победу у команд Никарагуа (3:1), Буркина-Фасо (3:0), Тринидада и Тобаго (3:0), Ирана (2:0), Намибии (6:0) и Узбекистана (3:2). Вничью с российской командой сыграли сборные Мали (0:0) и Нигерии (3:3). Единственное поражение российским футболистам нанесли соперники из Египта (0:1).

От международных турниров клубы и сборные РФ отстранены с 2022 года, сообщает ТАСС.