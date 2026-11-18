Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что власти страны планируют выделить Украине в 2027 году €11,6 млрд.
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Безопасность
Германия планирует выделить €11,6 млрд помощи Украине в 2027 году
18 ноября 2026 / 10:58
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi/ТАСС
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что власти страны планируют выделить Украине в 2027 году €11,6 млрд.
"В следующем году мы поддержим Украину €11,6 млрд. Это то, что выделит Германия", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по Украине. Вместе с тем, по словам министра, "Бундесвер тоже учится на опыте украинской армии". "Мы собираем информацию с поля боя", - отметил он.
ФРГ - крупнейший европейский донор Киева. Берлин с 24 февраля 2022 года выделил или зарезервировал для оказания помощи Украине свыше €45,7 млрд по гражданской линии и порядка €57,8 млрд по военной, сообщает ТАСС.
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