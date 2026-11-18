Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Деловом саммите АТЭС в Шэньчжэне отметил, что мировой экономике не хватает импульсов для роста. По его словам, \"односторонние подходы и протекционизм получили широкое распространение\".

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Деловом саммите АТЭС в Шэньчжэне отметил, что мировой экономике не хватает импульсов для роста. По его словам, "односторонние подходы и протекционизм получили широкое распространение".

Си Цзиньпин заявил, что решающее значение для экономического развития Азиатско-Тихоокеанского региона имеет поддержание мира и стабильности. "Стабильность - это основа безопасности, безопасность - это основа процветания", - указал он.

Вместе с тем председатель КНР обратил внимание, что экономика Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует устойчивый и позитивный рост. АТР стал важным двигателем глобального экономического развития благодаря долгосрочной стабильной региональной обстановке, подчеркнул он.

"Мы должны твердо придерживаться многосторонней торговой системы, основанной на правилах, в основе которой лежит Всемирная торговая организация, необходимо поддерживать свободную и открытую торговлю и инвестиции, а также обеспечивать бесперебойное функционирование глобальных промышленных и логистических цепочек", - сказал китайский лидер, сообщает ТАСС.