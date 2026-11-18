Очень многие жители Украины не просто устали от войны, но находятся на той стадии, когда дальше жить на Украине невозможно. Страх за свою судьбу и боязнь украинской власти заставляют многих быть согласными на мир на любых условиях.

Очень многие жители Украины не просто устали от войны, но находятся на той стадии, когда дальше жить на Украине невозможно. Страх за свою судьбу и боязнь украинской власти заставляют многих быть согласными на мир на любых условиях.

Беспокойства добавляет практически наступившая зима. Во многих местах на Украине уже холодно. Но если мы посмотрим на Киев, то увидим, что он совершенно не готов к зиме. Ненамного лучше ситуация в Харькове, Днепре, Кривом Роге и других городах.

При этом украинские власти постоянно закручивают гайки. Премьер-министр Корецкий заявляет, что у него есть 2 млн уклонистов от воинской службы и 500 тыс. тех, кто сбежали со службы. Он хочет всех их выкурить на войну. Этим людям блокируют банковские карточки, отключают услуги ЖКХ и т.п.

Если ситуация продолжит так развиваться, уже скоро мы увидим бунты. Причем не хаотичные, как мы наблюдали в Киеве или во Львове, а хорошо организованные и массовые.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог Василь Вакаров. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/11778e2398ef630a1891337370a533ec/