США, конечно, будут прикладывать усилия к смене Зеленского. Трамп – человек обидчивый и энергичный.

США, конечно, будут прикладывать усилия к смене Зеленского. Трамп – человек обидчивый и энергичный.

Однако, надо иметь в виду, что Зеленский переподчинился не только Европе, он присягнул и Демократической партии Америки. Украинский лидер убежден, что трамписты не победят на президентских выборах ни при какой погоде. Америка для него теперь отождествляется с другими политиками.

Считает ли Зеленский Трампа настолько «хромой уткой», которую можно не опасаться? Действительно, у Конгресса теперь есть большие возможности влиять на Трампа. Его активность во внешней политике, скорее всего, снизится.

Однако, и у Трампа есть возможности влиять на Конгресс. Ближайшие два года мы будем наблюдать ситуацию с двумя большими гирями, которые либо придут в равновесие и стабилизируют друг друга, либо перевесят одна другую, что может довести Америку до большого кризиса.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/cdf133db4e4dae9cdf9192b4f3cf4235/