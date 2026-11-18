Американская технологическая компания Nvidia не рассматривает возвращение Дженсена Хуанга на должность генерального директора. Об этом заявил председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс в ходе онлайн-конференции по итогам публикации отчетности компании.

Американская технологическая компания Nvidia не рассматривает возвращение Дженсена Хуанга на должность генерального директора. Об этом заявил председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс в ходе онлайн-конференции по итогам публикации отчетности компании.

По его словам, "совет директоров Nvidia единогласно принял его отставку и не планирует восстанавливать Дженсена в должности гендиректора".

Некоторое время назад Хуанг выразил готовность вернуться на пост гендиректора американской корпорации, если совет директоров обратится к нему с соответствующей просьбой.

На прошлой неделе Хуанг покинул посты ген директора и президента Nvidia из-за скандала, связанного с его романом с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая, сообщает ТАСС.