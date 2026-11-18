Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Совет Евросоюза 16 ноября 2026 года принял решение, которое внешне выглядит как очередной раунд санкционного давления, но по своей юридической и политической природе отличается от всего, что Брюссель предпринимал в последние годы. В санкционные списки были внесены 12 физических лиц и более организаций, однако ключевое отличие заключается в форме: это не пакет. Правовой основой стал Исполнительный регламент (ЕС) 2026/2574, который не создает новых правил, а лишь дополняет Приложение I к Регламенту (ЕС) № 269/2014 от 17 марта 2014 года — базовому акту о санкциях за действия, подрывающие территориальную целостность Украины. Параллельно действует Решение (CFSP) 2026/2575 в рамках общей внешней политики. Иными словами, Брюссель использовал уже существующий механизм 2014 года для оперативного добавления конкретных позиций, не дожидаясь согласования полноценного 22-го пакета, который еще находился в разработке: по данным издания Politico, его планируют окончательно утвердить в декабре.

Что именно попало под «ноябрьский удар»? Основной акцент — нефтепереработка. В списки включены управляющие компании Московского и Омского НПЗ «Газпромнефти», «Газпромнефтехим Салават», «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ), «ТАИФ-НК», Хабаровский и Саратовский НПЗ, «Орскнефтеоргсинтез», Ильский и Новошахтинский заводы, а также оператор строящегося СПГ-комплекса в Усть-Луге «Русхимальянс» и его акционер «Русгаздобыча». Параллельно под ограничения попали почти 50 банков и финансовых организаций, включая «СПБ Банк», «Юнистрим» и платежный сервис «ЮMoney». Формальное обоснование Брюсселя неизменно: энергетический сектор и финансовые потоки обеспечивают существенные поступления в российский бюджет.

Примечательно, что Москва не дала отдельного официального комментария по поводу расширения европейских рестрикций в отношении НПЗ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 ноября, отвечая на вопросы журналистов «Первого канала» в Шэньчжэне, ограничился общей формулировкой: «Тема неэффективности использования экономики как оружия в международных делах — а ситуация со всеми санкциями против нашей страны, против других стран это отчетливо продемонстрировала». Он также отметил, что европейские лидеры «достаточно ревностно относятся к тому, что происходит, и в поисках своего места в процессе по урегулированию украинского конфликта», а их позиция носит «ярко выраженный, немирный характер». Отсутствие точечной реакции на конкретный санкционный эпизод — само по себе показательно: в Кремле не видят смысла комментировать каждое очередное расширение списков, поскольку оно не меняет фундаментальных условий работы отрасли.

Оценки отраслевых аналитиков также сходятся в главном: существенного удара по российской нефтепереработке меры ЕС не нанесут. Отечественные НПЗ и так находились под санкционным давлением, просто в другой форме, — и материнские компании ключевых заводов давно находятся в SDN-листе США, а значит, европейские ограничения лишь дублируют то, что уже действует на американском уровне. Распространение ограничений на управляющие компании принципиально новых проблем не создает — это, скорее, еще один штрих к уже сложившейся картине. Реальная мотивация Брюсселя — не экономическая, а политическая: демонстрация активности на фоне переговорного процесса по Украине, в котором ЕС оказался на обочине.

Ключевой аргумент, который объясняет ограниченность эффекта новых санкций, лежит в плоскости технологической адаптации. За годы санкционного давления российская нефтепереработка прошла путь замещения западного оборудования. Крупнейшие операторы НПЗ теперь полагаются на российские аналоги и китайский импорт; хотя поставки могут быть с задержками, и они не всегда идеально совместимы с имеющимся оборудованием. Но в целом процесс уже отлажен. Китайские поставщики рассматриваются как ключевые партнеры для нефтепереработки и газохимии: регионы ведут прямые переговоры с китайскими компаниями о поставках оборудования для модернизации производств. Значительная часть проектов «под ключ» переориентирована с западных подрядчиков на китайские компании, а задача ближайших лет — не заменить западную зависимость китайской, а последовательно выстраивать собственные компетенции, вплоть до полного импортозамещения. Именно эта адаптационная модель и позволяет отрасли сохранять устойчивость даже при добавлении новых «строк» в санкционные списки.

Итак, внераундовый характер санкций 16 ноября — это не признак наращивания давления, а скорее индикатор исчерпания подобного формата. Брюссель больше не пытается представить каждое расширение списков как масштабный удар: он действует точечно, через уже существующие юридические механизмы, и адресует «уколы» тем структурам, которые и без того находятся под ограничениями. Для российской нефтепереработки это означает, что принципиально новых рисков не возникает: отрасль уже адаптировалась к работе в условиях санкционного давления, выстроила каналы параллельного импорта и переориентировалась на азиатских поставщиков оборудования.

Санкции 16 ноября — это, по сути, «выстрел в молоко»: они не меняют условий работы отрасли, а лишь подтверждают, что Брюссель продолжает действовать в прежней русофобской логике, не предлагая ничего принципиально нового. Российская нефтепереработка сохраняет устойчивость, а ее адаптационный потенциал давно не зависит от того, сколько еще НПЗ будет добавлено в блок-лист.