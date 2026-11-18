В глобальной экономике за прошедшие 15 лет произошел тектонический сдвиг, Азиатско-Тихоокеанский центр стал ее центром. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в обращении к Деловому совету АТЭС.

В глобальной экономике за прошедшие 15 лет произошел тектонический сдвиг, Азиатско-Тихоокеанский центр стал ее центром. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в обращении к Деловому совету АТЭС.

"В 2012 году, когда Россия впервые принимала саммит АТЭС и Деловой форум в городе Владивостоке, мы много говорили о все более весомой роли АТР, развивающихся стран Азии в глобальной экономике. Рассчитывали, что эти объективные тенденции в будущем сохранятся и будут ускоряться", - указал он.

"Однако тогда мы не могли даже предполагать, что реальность превзойдет самые смелые наши прогнозы. Мы наблюдаем, без преувеличения, тектонический сдвиг. Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты", - подчеркнул Путин.

"На АТЭС приходится свыше 60% мирового ВВП и 36% населения, 50% мировой торговли товарами и 35% торговли услугами", - констатировал он, сообщает ТАСС.