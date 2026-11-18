Чехия и США договорились о поставках американского газа в республику. Об этом информировало агентство ČTK , ссылаясь на пресс-секретаря министерства промышленности и торговли Чехии Тадеуша Провазника.

Чехия и США договорились о поставках американского газа в республику. Об этом информировало агентство ČTK, ссылаясь на пресс-секретаря министерства промышленности и торговли Чехии Тадеуша Провазника.

Ожидается, что соответствующее соглашение будет подписано в первом квартале 2027 года. Поставки из США должны покрыть свыше 20% ежегодного потребления голубого топлива в республике.

Другие детали соглашения не уточняются, сообщает ТАСС.