Чехия и США договорились о поставках американского газа в республику. Об этом информировало агентство ČTK, ссылаясь на пресс-секретаря министерства промышленности и торговли Чехии Тадеуша Провазника.
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Экономика
ČTK: Чехия и США согласовали поставки газа в республику
18 ноября 2026 / 12:57
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Чехия и США договорились о поставках американского газа в республику. Об этом информировало агентство ČTK, ссылаясь на пресс-секретаря министерства промышленности и торговли Чехии Тадеуша Провазника.
Ожидается, что соответствующее соглашение будет подписано в первом квартале 2027 года. Поставки из США должны покрыть свыше 20% ежегодного потребления голубого топлива в республике.
Другие детали соглашения не уточняются, сообщает ТАСС.
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