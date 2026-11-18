Российские войска нанесли удар за прошедшие сутки по местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска нанесли удар за прошедшие сутки по местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение военным аэродромам, объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотников и наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 143 районах", - говорится в сообщении.