Россия прочно входит в число крупнейших экономик мира. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин, выступая с обращением к Деловому совету АТЭС.

Россия прочно входит в число крупнейших экономик мира. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин, выступая с обращением к Деловому совету АТЭС.

По его словам, Россия занимает первое место в Европе по объему экономики.

Путин также отметил, что российская экономика за последние три года выросла на 10% и продолжает демонстрировать рост.

"За прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10% и продолжает расти", - указал он.

Госдолг РФ находится в пределах 17% и является одним из самых низких в мире, подчеркнул глава государства, сообщает ТАСС.