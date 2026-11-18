Россия прочно входит в число крупнейших экономик мира. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин, выступая с обращением к Деловому совету АТЭС.
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Экономика
Путин: Россия прочно входит в число крупнейших экономик мира
18 ноября 2026 / 13:32
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Россия прочно входит в число крупнейших экономик мира. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин, выступая с обращением к Деловому совету АТЭС.
По его словам, Россия занимает первое место в Европе по объему экономики.
Путин также отметил, что российская экономика за последние три года выросла на 10% и продолжает демонстрировать рост.
"За прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10% и продолжает расти", - указал он.
Госдолг РФ находится в пределах 17% и является одним из самых низких в мире, подчеркнул глава государства, сообщает ТАСС.
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