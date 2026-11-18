Польша подала заявку на участие в программе Dual Capable Aircraft (DCA), в рамках которой пилоты ВВС смогут обучиться использованию американских ядерных бомб. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Wirtualna Polska.
Польша планирует участие в программе по обучению эксплуатации ядерных бомб
Польша подала заявку на участие в программе Dual Capable Aircraft (DCA), в рамках которой пилоты ВВС смогут обучиться использованию американских ядерных бомб. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Wirtualna Polska.
Как отмечается, в случае одобрения кандидатуры Польши страна впоследствии сможет подключиться к программе Nuclear Sharing, которая позволяет государствам НАТО эксплуатировать американское ядерное оружие в случае войны.
По данным издания, участниками Nuclear Sharing являются Бельгия, Германия, Нидерланды, Италия и Турция. Потенциальное участие в ней Польши частично ограничено положениями Договора о нераспространении ядерного оружия 1970 года, однако страна сможет в ней участвовать не нарушая договоренность, если ядерные боеголовки не будут храниться на ее территории, сообщает ТАСС.