Польша подала заявку на участие в программе Dual Capable Aircraft (DCA), в рамках которой пилоты ВВС смогут обучиться использованию американских ядерных бомб. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Wirtualna Polska .

Польша подала заявку на участие в программе Dual Capable Aircraft (DCA), в рамках которой пилоты ВВС смогут обучиться использованию американских ядерных бомб. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Wirtualna Polska.

Как отмечается, в случае одобрения кандидатуры Польши страна впоследствии сможет подключиться к программе Nuclear Sharing, которая позволяет государствам НАТО эксплуатировать американское ядерное оружие в случае войны.

По данным издания, участниками Nuclear Sharing являются Бельгия, Германия, Нидерланды, Италия и Турция. Потенциальное участие в ней Польши частично ограничено положениями Договора о нераспространении ядерного оружия 1970 года, однако страна сможет в ней участвовать не нарушая договоренность, если ядерные боеголовки не будут храниться на ее территории, сообщает ТАСС.