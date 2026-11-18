Между Токио и Москвой существует много нерешенных проблем, однако Россия является соседом для Японии, поэтому для решения этих вопросов необходимо поддерживать диалог. Об этом заявил 18 ноября генсек японского кабмина Минору Кихара, комментируя возможность прямого контакта японского премьера Санаэ Такаити и президента РФ Владимира Путина на полях саммита АТЭС в Китае.

Между Токио и Москвой существует много нерешенных проблем, однако Россия является соседом для Японии, поэтому для решения этих вопросов необходимо поддерживать диалог. Об этом заявил 18 ноября генсек японского кабмина Минору Кихара, комментируя возможность прямого контакта японского премьера Санаэ Такаити и президента РФ Владимира Путина на полях саммита АТЭС в Китае.

"Что касается контакта между лидерами Японии и России на полях саммита АТЭС, то на данный момент ничего не решено", - сказал он.

Вместе с тем Кихара добавил, что Токио необходимо поддерживать диалог с Москвой и исходить при этом из своих национальных интересов. "Между Японией и Россией есть много проблем, но Россия - это соседняя страна. Поэтому мы должны поддерживать коммуникацию и таким образом работать над решением этих вопросов. Мы будем действовать соответствующим образом, учитывая при этом наши национальные интересы", - добавил он.

Ранее газета Nikkei и агентство Kyodo сообщали со ссылкой на источники, что Япония изучает возможность прямого контакта между Такаити и Путиным на полях саммита АТЭС.

17 ноября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, отдельная встреча Путина и премьер-министра Японии Санаэ Такаити не запланирована, однако не исключено, что они могут пообщаться на полях саммита АТЭС.

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов полагает, что «видимо интерес Токио к контактам на высшем уровне с Россией есть, поскольку наши страны – соседи, и рано или поздно мы должны налаживать отношения, общаться, обсуждать насущные проблемы. Думаю, что Токио в принципе заинтересован в таких контактах. К тому же в связи с предстоящей встречей тройки США, Китая и России, Токио хотел бы провести такую встречу, как и отдельную встречу с Трампом. Наконец, в Токио растет понимание, что антироссийские санкции, всемерная помощь Украине, весь антироссийский курс в связи со СВО привел к тому, что диалога между странами нет, а ситуация вокруг Японии довольно напряженная, и, с точки зрения, Японии угрозы нарастают. Это и военная угроза Китая, и ракетная угроза КНДР, и военное сотрудничество России с этими странами. Все это Японию очень напрягает, и растет понимание, что, несмотря на обрушенные отношения, надо как-то налаживать диалог и искать взаимоприемлемые решения возникающих проблем. Тем более, что Япония не отказывается от своей долгосрочной цели подписать мирный договор по итогам 2-й Мировой войны. При этом Япония рассчитывает, что будет решена территориальная проблема. Все это подталкивает Японию к тому, чтобы наладить какой-то диалог».

Эксперт также отметил, что «Кремль сейчас занимает очень жесткую позицию в связи с последовательным антироссийским курсом Японии и не идет на контакт. Такое впечатление, что Россия не хочет идти на контакты с Токио в условиях полного вовлечения Японии в антироссийский курс коллективного Запада».

По словам эксперта, «следует иметь в виду, что в Японии растет понимание, что российская позиция ужесточается. Признаки этого они видят в череде таких событий, как посещение российским президентом южно-курильского острова Итуруп, визит на южные Курилы китайская делегация для обсуждения совместного проекта в области аквакультуры. В этот ряд они выстраивают то, что был открыт памятник советскому воину в Хабаровске, который изображен уничтожающим японский пограничный столб, который когда-то разделял северный и южный Сахалин. Сюда же они относят эпизод с арестом японского журналиста, которого подозревают в шпионаже. Токио видит, что Москва очень жестко отвечает на антироссийский курс и пытается как-то разрулить ситуацию и найти точки взаимопонимания. К тому же прошло сообщение, что Япония меняет посла в России. Это связывается с надеждой на улучшение российско-японских отношений. Но тут мне кажется дело не в после, а в самом курсе, который проводит японская правящая элита во главе с Такаити, которая и сама занимает очень жесткий антироссийский курс. Но Япония ищет варианты как-то обсудить смягчение и разморозку нынешних отношений. Поэтому зондаж встречи лидеров России и Японии в Китае был скорее с японской стороны».