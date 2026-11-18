Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с главой США Дональдом Трампом на торжественном приеме от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в честь лидеров экономик форума АТЭС

Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с главой США Дональдом Трампом на торжественном приеме от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в честь лидеров экономик форума АТЭС

По завершении церемонии официальной встречи хозяином саммита председателем Си Цзиньпином всех гостей приема к американскому лидеру, представленному последним, подошел и российский президент. Путин и Трамп крепко пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами, передает корреспондент ТАСС.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп несколько раз пообщаются "на полях" саммита АТЭС, в том числе, возможно, уже в среду, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Решено, что они встретятся, может быть, и сегодня уже вечером в ходе торжественного обеда, если там лидеры все соберутся", - сказал он журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос, состоится ли именно "полноценная двусторонняя встреча" двух президентов, Ушаков заметил: "Лидеры встретятся друг с другом, у них будет, поверьте мне, полноценный разговор, независимо от того, будут ли они сидеть в креслах, на стульях, на табуретках, или будут просто разговаривать, стоя и глядя в глаза друг друга. Встреча будет".

"Причем считаю, что наш президент и президент Соединенных Штатов несколько раз пообщаются в ходе работы АТЭС", - добавил он.