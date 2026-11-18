Словом 2026 года по версии Кембриджского словаря стало существительное \"человек\" (human). Издание обращает внимание, что данное определение получило новый смысл в условиях, когда искусственный интеллект (ИИ) \"стирает границы между людьми и машинами\".

Словом 2026 года по версии Кембриджского словаря стало существительное "человек" (human). Издание обращает внимание, что данное определение получило новый смысл в условиях, когда искусственный интеллект (ИИ) "стирает границы между людьми и машинами".

По мнению составителей словаря, по мере того как ИИ все глубже интегрируется в повседневную жизнь, а зависимость людей от технологий усиливается, может показаться, что позиции самого человека оказываются под угрозой. Однако, на их взгляд, это не соответствует действительности.

Как заявила член правления издательства Cambridge University Press Франческа Вудворд, на фоне обеспокоенности тем, что стремительное развитие ИИ может привести даже к гибели человечества, выбранное слово максимально точно отражает "дух времени". "Люди пытаются напомнить себе, что именно означает быть человеком", - отметила она.

Кроме того, лексикографы подчеркивают, что слово human в английском языке все чаще используется в словосочетаниях (human-written, human-generated, human-made), с целью акцентировать внимание, что работа проделана человеком, а не ИИ, сообщает ТАСС.