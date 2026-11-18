Россия является \"мировым рекордсменом\" по числу введенных против нее санкций, но она достойно прошла испытания. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к Деловому совету АТЭС.

Россия является "мировым рекордсменом" по числу введенных против нее санкций, но она достойно прошла испытания. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к Деловому совету АТЭС.

По его словам, прежние инструменты экономического доминирования изжили себя, в значительной мере утратили свое устрашающее воздействие.

"Примером тому служат провалившиеся попытки изолировать Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу примененных в отношении нас карательных мер. Однако Россия в силу своего географического положения, характера наших народов, роли в мировой экономике и политике достойно прошла через все эти испытания", - отметил Путин.

Он заявил, что введенные против России санкции подстегнули ее последовательно укреплять свой технологический суверенитет и насытить внутренний рынок качественной отечественной продукцией.

Кроме того, президент указал, что валютная структура российской торговли существенно изменилась за последние пять лет: доля доллара и евро в оплате экспорта РФ сократилась с 85% до 9%.

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия не отказывалась от этих валют - этой ей отказали в использовании доллара и евро. Но авторы этих мер наказали сами себя, заключил глава государства, сообщает ТАСС.