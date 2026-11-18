Число выявленных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило более 11,5 тыс. Соответствующие данные приводит Национальный институт общественного здравоохранения, входящий в Минздрав страны.

Число выявленных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило более 11,5 тыс. Соответствующие данные приводит Национальный институт общественного здравоохранения, входящий в Минздрав страны.

Уточняется, что с начала нынешней вспышки Эболы количество заразившихся достигло 11 504. За прошедшие сутки были зарегистрированы 72 новых случая заболевания лихорадкой. Число лабораторно подтвержденных летальных исходов - 5 630, за 24 часа оно выросло на 39. Летальность - 48,9%, уровень отслеживания контактов с лицами, заболевшими Эболой, составляет 81,6%.

Нынешняя вспышка Эболы в Африке, начавшаяся в мае в ДРК и Уганде, вызвана редким вирусом Бундибуджио, против которого нет сертифицированных ВОЗ лекарств и вакцин. Угандийские власти объявили 28 июля о завершении вспышки в стране. 6 октября в Кении объявили о первом случае инфицирования Эболой. 20 октября Минздрав Нигерии информировал о том, что на национальной территории обнаружено заболевание Эболой, сообщает ТАСС.