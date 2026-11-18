Отношения России и Китая являются образцом отношений нового типа между великими державами. На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Шэньчжэне.

Отношения России и Китая являются образцом отношений нового типа между великими державами. На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Шэньчжэне.

Он отметил, что отношения Москвы и Пекина остаются стабильными и надежными.

"Китайско-российские отношения остаются неподвижны как гора при любых невзгодах, имеют широкие перспективы и не подвержены сиюминутной мировой конъюнктуре", - подчеркнул председатель КНР.

Вместе с тем, по его словам, Китай и Россия должны способствовать формированию многополярного мира и демократизации международных отношений.

"Мы должны неуклонно сохранять преемственность, смело идти вперед, постоянно раскрывать огромный потенциал двусторонних отношений и обогащать их содержание. Важно сохранять настрой на практическую работу, действенными шагами углублять многоплановое сотрудничество и твердо нести возложенную на себя ответственность крупных держав", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Кроме того, он заметил, что нынешняя встреча с Путиным стала для двух лидеров 50-й с 2013 года, уточнив, что речь идет как об очных контактах, так и о встречах в формате видеоконференции.

В 2026 году встреча Путина и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне стала уже третьей личной беседой, сообщает ТАСС.