Материнский капитал в 2027 году впервые составит более 1 млн рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ сообщает ТАСС.
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Экономика
Материнский капитал в 2027 году впервые превысит 1 млн рублей
18 ноября 2026 / 14:59
© Наталья Федосенко/ ТАСС
Материнский капитал в 2027 году впервые составит более 1 млн рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ сообщает ТАСС.
Как отмечается, с 1 февраля выплаты будут проиндексированы на прогнозируемый уровень инфляции за предыдущий год, который, предположительно, составит 6,8%. Так, размер маткапитала на второго ребенка, если семья ранее не получала выплату на первенца, достигнет 1 028,7 тыс. рублей. Вместе с тем на первого ребенка сумма вырастет до 778,5 тыс. рублей.
В министерстве уточнили, что прибавка составит 65,5 тыс. и 49,6 тыс. рублей соответственно. Вместе с тем единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 30,4 тыс. рублей.
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