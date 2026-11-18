Президент США Дональд Трамп прилетел в китайский Шэньчжэнь, передает агентство Xinhua.

Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил американского лидера у трапа самолета. Главы государств обменялись рукопожатием и обнялись. После этого девочка вручила Трампу букет.

По данным агентства, Трамп примет участие в 33-й неформальной встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Вместе с тем на 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа, сообщает ТАСС.