Президент США Дональд Трамп прилетел в китайский Шэньчжэнь, передает агентство Xinhua.
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Президент США прибыл в Шэньчжэнь
18 ноября 2026 / 15:15
© Nick Sortor/ X/ТАСС
Президент США Дональд Трамп прилетел в китайский Шэньчжэнь, передает агентство Xinhua.
Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил американского лидера у трапа самолета. Главы государств обменялись рукопожатием и обнялись. После этого девочка вручила Трампу букет.
По данным агентства, Трамп примет участие в 33-й неформальной встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Вместе с тем на 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа, сообщает ТАСС.
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