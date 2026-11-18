Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон о полном запрете продажи вейпов с 1 марта 2027 года, сообщает ТАСС .

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон о полном запрете продажи вейпов с 1 марта 2027 года, сообщает ТАСС.

Согласно документу, с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года в городе будет запрещена розничная продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что "город обозначил свою позицию предельно четко: когда речь идет о здоровье детей, никаких полумер быть не может".

Он также отметил, что Петербург и Ленинградская область действуют сообща. "Мы заранее условились синхронизировать законодательные решения, чтобы административная граница не стала лазейкой для продавцов", - указал Бельский.