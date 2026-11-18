Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 310 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Путин встретился с премьер-министром Японии
18 ноября 2026 / 19:04
Состоялась первая краткая встрече Путина и Трампа на саммите АТЭС
18 ноября 2026 / 15:07
Политолог Журавлев: Зеленский считает, что Трамп ему больше не хозяин
18 ноября 2026 / 13:48
Безопасность
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 310 беспилотников ВСУ
18 ноября 2026 / 15:45
© Александр Река/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 310 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 310 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
Теги:
Также по теме:
17.11.2026 16:30Песков: российские ВС наносят удары по ВПК Украины
17.11.2026 15:45ВС РФ ударили по местам производства и хранения беспилотников ВСУ
17.11.2026 13:15Российские ВС освободили Заливное в Запорожской области
16.11.2026 21:59Трамп считает, что Россия может действовать на Украине жестче
16.11.2026 13:15Российские ВС ударили по местам хранения и запуска беспилотников ВСУ
Актуально