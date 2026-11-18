Москва и Ханой тесно взаимодействуют на международной арене, по многим вопросам они занимают схожие позиции. На это обратил внимание президент России Владимир Путин при общении с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президентом республики То Ламом.

Москва и Ханой тесно взаимодействуют на международной арене, по многим вопросам они занимают схожие позиции. На это обратил внимание президент России Владимир Путин при общении с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президентом республики То Ламом.

"У нас близкие позиции по многим актуальным международным вопросам. Мы тесно сотрудничаем на международной арене", - указал глава российского государства.

Он также отметил, что товарооборот между Россией и Вьетнамом за январь - август текущего года вырос на 12 с лишним процентов.

"Товарооборот имеет хорошую позитивную динамику. Рост почти 6%. В январе - августе товарооборот продолжил расти еще на 12 с лишним процентов", - подчеркнул президент РФ.

Встреча проходит в отеле "Конрад" в Шэньчжэне, который стал резиденцией Путина в ходе его визита в Китай.

Прошлая беседа лидеров России и Вьетнама состоялась в сентябре, во время госвизита То Лама в Россию. Однако, несмотря на частые контакты, руководителям двух стран есть что обсудить, поскольку объем взаимного сотрудничества постоянно наращивается, сообщает ТАСС.