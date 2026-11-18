Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон считает, что грядущая зима для Украины будет \"самой тяжелой\". Об этом пишет газета Dagens Nyheter .

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон считает, что грядущая зима для Украины будет "самой тяжелой". Об этом пишет газета Dagens Nyheter.

"Впереди самая тяжелая зима, которую когда-либо переживала Украина", - сказал он перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

В связи с этим Йонсон обратил внимание на высокую поддержку Киева со стороны Стокгольма.

По его словам, с 2022 года совокупный размер военной и гражданской помощи Швеции Украине составил порядка €14 млрд, сообщает ТАСС.