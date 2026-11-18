Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон считает, что грядущая зима для Украины будет \"самой тяжелой\". Об этом пишет газета Dagens Nyheter.
Путин встретился с премьер-министром Японии
18 ноября 2026 / 19:04
Состоялась первая краткая встрече Путина и Трампа на саммите АТЭС
18 ноября 2026 / 15:07
Политолог Журавлев: Зеленский считает, что Трамп ему больше не хозяин
18 ноября 2026 / 13:48
Общество
Глава МО Швеции считает, что Украину ждет "самая тяжелая зима"
18 ноября 2026 / 16:15
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон считает, что грядущая зима для Украины будет "самой тяжелой". Об этом пишет газета Dagens Nyheter.
"Впереди самая тяжелая зима, которую когда-либо переживала Украина", - сказал он перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе.
В связи с этим Йонсон обратил внимание на высокую поддержку Киева со стороны Стокгольма.
По его словам, с 2022 года совокупный размер военной и гражданской помощи Швеции Украине составил порядка €14 млрд, сообщает ТАСС.
Теги:
Также по теме:
13.11.2026 14:30Мендель назвала богатейших людей Украины
05.11.2026 21:18Еврокомиссия перевела Киеву еще €4,36 млрд
04.11.2026 21:39В ЕК констатировали, что ЕС стал главным спонсором Украины
23.10.2026 20:43Илон Маск заявил, что украинские элиты наживаются на западной помощи
05.10.2026 13:59Бывший премьер Польши прогнозирует на Украине тяжелую зиму
03.10.2026 10:17Кличко назвал ситуацию в Киеве "очень драматичной"
02.10.2026 16:16На Украине оценили ущерб из-за конфликта с Россией
02.10.2026 12:59Мендель: Киев приносит в жертву поколения в погоне за "победой"
Актуально