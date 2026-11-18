На полях саммита АТЭС сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Санаэ Такаити, сообщает агентство Киодо цусин со ссылкой на источники в японском правительстве. Встреча продолжалась около 30 минут.

На полях саммита АТЭС сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Санаэ Такаити, сообщает агентство Киодо цусин со ссылкой на источники в японском правительстве. Встреча продолжалась около 30 минут.

До этого последние очные переговоры на высшем уровне состоялись в 2019 году, когда Путин посетил Японии для участия в G20 и провел переговоры с Синдзо Абэ. После отставки Абэ контакты на высшем уровне прервались. А после начала СВО началось интенсивное охлаждение российско-японских отношений, связанное с тем, что Токио полностью включился в санкционную политику Запада и поддержку Украины.

Российская сторона неоднократно заявляла, что восстановление двусторонних отношений возможно только в случае отказа Японии от антироссийского курса.

Судя по предварительной информации, инициатором встреча Путина с Сакаити стала японская сторона. Японское агентство сообщает, что Такаитие в ходе встречи подняла в частности вопрос о японском журналисте, арестованном в России по обвинению в шпионаже.

Такаити стала первым после Трампа задандным лидером, который встретился с российским президентом после начала СВО