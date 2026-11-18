Волгоград временно переименуют в Сталинград по случаю 84-й годовщины начала операции по уничтожению немецкой-фашистской группировки под Сталинградом, сообщает ТАСС .

Волгоград временно переименуют в Сталинград по случаю 84-й годовщины начала операции по уничтожению немецкой-фашистской группировки под Сталинградом, сообщает ТАСС.

Как отмечается, муниципальные дорожные службы меняют стандартные знаки "Волгоград" на "Сталинград". По данным администрации Волгограда, 20 ноября произведут обратную замену.

Соответствующее решение было принято Волгоградской городской думой в 2013 году. Девять дней в году в память о героическом прошлом городу возвращается имя, под которым он вошел в мировую историю как давший отпор немецко-фашистским захватчикам.

У стен Сталинграда прошла одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) в корне изменила ход войны, стала предвестником победы Красной армии над оккупантами.