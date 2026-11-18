Россия хотела бы, чтобы Европа так же искренне искала формулы для урегулирования на Украине, как и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Россия хотела бы, чтобы Европа так же искренне искала формулы для урегулирования на Украине, как и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Нам было бы сначала хорошо понять, ориентированы ли они на то, чтобы так же искренне, как американцы, пытаться что-то придумать. Может быть, не всегда удачно. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но, по крайней мере, пытаться придумать какие-то формулы с тем, чтобы выйти на мирный трек урегулирования", - отметил он.

"На нынешнем этапе у нас такого понимания нет", - указал представитель Кремля, сообщает ТАСС.