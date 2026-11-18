Россия хотела бы, чтобы Европа так же искренне искала формулы для урегулирования на Украине, как и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
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Политика
Песков: Россия хотела бы, чтобы Европа искренне стремилась к миру
18 ноября 2026 / 16:45
© Михаил Синицын/ ТАСС
Россия хотела бы, чтобы Европа так же искренне искала формулы для урегулирования на Украине, как и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"Нам было бы сначала хорошо понять, ориентированы ли они на то, чтобы так же искренне, как американцы, пытаться что-то придумать. Может быть, не всегда удачно. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но, по крайней мере, пытаться придумать какие-то формулы с тем, чтобы выйти на мирный трек урегулирования", - отметил он.
"На нынешнем этапе у нас такого понимания нет", - указал представитель Кремля, сообщает ТАСС.
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